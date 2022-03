Kledi Kadiu e la moglie Charlotte Lazzari: "Nostro figlio Gabriel ha rischiato di morire"

Dopo il post pubblicato su Instagram,

Kledi Kadiu e la moglie Charlotte Lazzari

Verissimo

malattia del loro secondogenito

messaggio da condividere

Speriamo di essere d’ispirazione

scelgono il salotto di "" per parlare per la prima volta in Tv della, Gabriel. "Siamo arrivati qui con un. Pensiamo che forse la voce dei genitori arriva anche più di quella dei medici", spiega la donna a Silvia Toffanin. "".

La coppia ripercorre

la scoperta della malattia del figlio

movimenti strani

crisi epilettiche

Mi sono sentita impotente

. "Dopo 13 giorni dalla nascita di Gabriel, ho notato dei. Nel giro di un’ora, sono successe talmente tante cose in ospedale che ho difficoltà a metterle in ordine", spiega Lazzari. "Aveva un po’ di febbre e faceva dei movimenti che sembravano. In poco tempo ho visto tante persone su di lui.".

"Abbiamo aspettato due ore che sono sembrate due mesi. Ci hanno detto che aveva incontrato un virus che, in testa, aveva fatto dei danni.

La diagnosi precoce era di meningo-encefalite

un mese mezzo in terapia intensiva

", aggiunge il ballerino albanese. "È rimasto".

"I medici ci hanno detto che

Gabriel ha rischiato la vita

È il nostro eroe

", coclude Lazzari. "Dopo aver saputo questo, lui ci ha dato la forza e ci ha insegnato ad andare avanti.".