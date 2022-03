Il dramma di Kledi Kadiu: "Mio figlio Gabriel è malato"

Leggi Anche Kledi Kadiu papà bis, è nato Gabriel

Kledi ha definito la notizia della diagnosi, un processo infiammatorio del sistema nervoso che colpisce le meningi e l'encefalo, "

l'inizio di un calvario

che ci ha davvero messi a dura prova". Il bambino è sopravvissuto e "dopo aver riaperto gli occhi, passo dopo passo e con l'audacia di un eroe ha messo in campo tutta la sua forza per riappropriarsi di ciò che questo brutto imprevisto gli ha tolto".

Gabriel, ha spiegato ancora il ballerino, è tornato a casa "dopo oltre un mese e mezzo di ricovero in

terapia intensiva

e tanti, tantissimi esami". La coppia non si è, quindi, data per vinta e ha iniziato a lottare insieme al piccolo.

"Abbiamo intrapreso un

percorso di riabilitazione precoce

nostro piccolo guerriero

- ha raccontato -. Non vogliamo nasconderci dietro alle parole fingendo che sia tutto semplice ma crediamo immensamente nella neuro plasticità, nella sconfinata forza di volontà del, nella costanza e nell'amore come miglior stimolo all’apprendimento. Ed è proprio per questo che abbiamo deciso di condividere la nostra storia".

