Kledi Kadiu sarà presto papà bis, la moglie aspetta un figlio

La famiglia di Kledi Kadiu si allarga. Dopo Lea, nata 4 anni fa, sua moglie Charlotte Lazzari darà presto alla luce un altro bebè. Il ballerino, che è stato docente di danza in tante edizioni di "Amici", lo ha annunciato via social, condividendo alcuni scatti con l'ecografia in mostra. "Ad agosto arriverà una nuova gioia. Siamo" davvero al settimo cielo", ha scritto su Instagram.

Kledi e Charlotte si abbracciano e sorridono felici nelle foto che condividono con i follower. Mettono l'ecografia in primo piano e si lasciano andare agli abbracci. Anche lei pubblica qualche scatto di famiglia e scrive: "Qualcuno ha iniziato il suo viaggio, ci ha scelto come famiglia e ad agosto porterà ancora più luce nella nostra vita. Baby 2 ti aspettiamo con amore". Per loro una pioggia di auguri dai fan e dagli amici, tra cui Lorella Cuccarini, Veronica Peparini, Ermal Meta, Klaudia Pepa e Anbeta Toromani.

Nelle storie social la Lazzari, insegnante di yoga, ha raccontato con gli occhi colmi di gioia l'emozione immensa per questa nuova maternità. Tenere tutto nascosto nei primi mesi è stato complicato, ma ora può gridare al mondo tutta la sua contentezza per il bebè in arrivo, che non si sa ancora se sarà maschio o femmina. Anche Kadiu non sta più nella pelle all'idea della nuova paternità. "Siamo veramente felici", racconta nelle Stories ringraziando i follower per gli auguri. Ma il suo sorriso dice più di mille parole...

