Kledi Kadiu papà bis, è nato Gabriel

La cicogna è arrivata per Kledi Kadiu . Il ballerino è diventato papà bis: sua moglie Charlotte Lazzari ha dato alla luce Gabriel, il loro secondogenito dopo Lea. I neogenitori hanno annunciato la bella notizia ai follower con la foto della manina del bimbo postata sui social. "3.950g di amore puro", ha scritto la neomamma.

Leggi Anche Kledi Kadiu sarà presto papà bis, la moglie aspetta un figlio

"Congratulazioni!" ha commentato Lorella Cuccarini. "W Gabriel" è il messaggio di Anna Falchi. E poi ci sono Klaudia Pepa, Roberta Lanfranchi, Clemente Russo, Eleonora Di Miele e molti altri a dare il benvenuto al piccolino. "Grazie a tutti per i vostri messaggi calorosi. Charlotte e Gabriel sranno bene e sono in buone mani" si legge in una delle Stories di Kledi, che ha anche ringraziato l'ospedale di Rimini, dove il bimbo è venuto al mondo.

Leggi Anche Fanny Neguesha ha partorito, benvenuta Indiah

Gabriel si è fatto attendere. Qualche giorno prima del parto, postando scatti con il pancione nudo, Charlotte aveva scritto su Instagram: "Domani entrerò nella 41esima settimana di gravidanza. Domani probabilmente, programmeremo la data di induzione al parto". Per lei e Kledi, poterlo finalmente abbracciare è stata una gioia immensa.

Potrebbe interessarti anche: