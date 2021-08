Fanny Neguesha ha partorito, benvenuta Indiah

Instagram 1 di 14 Instagram 2 di 14 Instagram 3 di 14 Instagram 4 di 14 Instagram 5 di 14 Instagram 6 di 14 Instagram 7 di 14 Instagram 8 di 14 Instagram 9 di 14 Instagram 10 di 14 Instagram 11 di 14 Instagram 12 di 14 Instagram 13 di 14 Instagram 14 di 14 leggi dopo slideshow ingrandisci

Fanny Neguesha ha dato il benvenuto sui social alla sua secondogenita, Indiah Elisa Liliana. Lo ha annunciato sui social postando una foto della mano della piccolina e un'altra in cui la stringe dolcemente a sè. Per la ex naufraga de "L'Isola dei famosi" ed ex fidanzata di Mario Balotelli è il secondo bebè dopo Isaïah-King, entrambi nati dall'amore con il calciatore Mario Lemina.