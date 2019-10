Kikò Nalli in ospedale: "Mi hanno aggredito alle spalle e spaccato qualcosa in testa"

Dopo l'aggressione a Lorella Boccia e al marito Niccolò Presta, ora un altro volto noto della tv è stato vittima di un episodio di violenza. Kikò Nalli, dall'entrata del pronto soccorso, ha infatti informato i suoi follower dell'accaduto: "Mi hanno aggredito per strada, alle spalle. Mi hanno spaccato qualcosa in testa, non so se una catena o un sasso. Hanno insultato me e Barbara d'Urso, poi sono scappati".