Lorella Boccia e Niccolò Presta aggrediti e derubati: "Ci hanno minacciato con un coltello"

"Ho riflettuto molto. Non sapevo se fare o non fare questo post. Poi mi sono detta VAFF***. Voglio urlarlo, voglio urlarvelo in faccia. Avete minacciato mio marito e me con un coltello, VIGLIACCHI. Ci avete derubati e come se non bastasse ci avete deriso e aggredito". Questo lo sfogo social della ballerina di "Amici" Lorella Boccia, che su Instagram ha mostrato le sue ferite e quelle di Niccolò Presta.