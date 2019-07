Lorella Boccia in luna di miele tra bikini sexy e giochi con Niccolò Presta

Si sono sposati da poco più di un mese e per Lorella Boccia e Niccolò Presta è tempo di godersi una dolcissima luna di miele. Come location per qualche giorno di romanticismo hanno scelto il mare blu della Polinesia Francese, nel quale la showgirl sguazza come una vera sirena. Tra coccole, scherzi e bikini bollenti, la coppia non dimentica i follower, ai quali regala un reportage mozzafiato.

Tra Lorella e Niccolò il feeling è alle stelle e si vede. Felici come non mai, i due piccioncini si stanno godendo giorni indimenticabili. Si abbracciano, si baciano, sorridono estasiati all'obiettivo. Lei posa sensuale con indosso bikini striminziti che esaltano le sue forme sinuose, lui la prende in giro e la butta in acqua a tradimento.



Una felicità, però, minata dagli attacchi degli hater ai quali la coppia non è immune. La Boccia, ferocemente criticata per una delle immagini in due pezzi (giudicate da alcuni "volgari") condivide un video in cui risponde agli insulti, chiedendo a chi la segue di astenersi da simili uscite. Ma è solo una nuvola passeggera, e presto il sole torna a splendere sul suo viaggio di nozze.