Jo Squillo e Ariadna Romero si emozionano e giocano a "La parola chiave"

Nuovo appuntamento de "La parola chiave", il format dove ogni ex partecipante dell'Isola dei Famosi commenta le chiavi di ricerca con cui gli utenti lo cercano sul web. Questa settimana, ospiti della rubrica, sono Jo Squillo e Ariadna Romero che giocano e si emozionano con le parole associate ai loro nomi.



Se si parla di Jo Squillo non si può non fare riferimento alla moda. "Ho intervistato i più grandi designer del mondo", ha commentato la conduttrice. "Karl Lagerfeld mi chiamava Miss Italia". Del suo topless sfoggiato all'Isola, la cantautrice dice di averlo sempre fatto: "Fin da quando avevo 15 anni". Infine Jo Squillo non riesce a non commuoversi parlando dei suoi genitori che si sono spenti recentemente, poco prima della partenza per il reality.



Su Ghezzal, il calciatore concorrente dell'Isola, Ariadna dichiara: "E' un ragazzo fantastico, ma non ci siamo mai baciati. Solo sulla guancia". La showgirl e attrice cubana, successivamente, onora le sue origini cercando di preparare un mojito, ma subito ammette: "Sono più brava ad assaggiarlo".