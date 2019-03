Jeremias Rodriguez con i capelli rasta per "La parola chiave"

Nuovo appuntamento de "La parola chiave", il format dove ogni ex partecipante dell'Isola dei Famosi commenta le chiavi di ricerca con cui gli utenti lo cercano sul web. La prima curiosità non poteva non essere su Soleil, con la quale pare sia scoccata la scintilla proprio in Honduras. "L'ho detto diverse volte, quello non è il contesto migliore per conoscere una persona. Quello che c'è stato, è stato bellissimo, ma vedremo fuori cosa succederà".



Un pensiero d'affetto va anche alle sorelle Cecilia e Belen, che per Jeremias sono le persone più importanti della sua vita e, riconosce, "forse tutto questo lo devo proprio a loro". C'è poi un aneddoto curioso che lo riguarda, ovvero quella volta in cui proprio Jeremias ha postato una sua foto mentre faceva pipì in strada. "Ero un po' brillo ed ero appena uscito da una discoteca di Milano piuttosto rinomata. Me la stavo facendo sotto, non riuscivo più a trattenermi. Un mio amico ha scattato la foto ed io, trovandola divertente, l'ho postata. Da lì ho scatenato il putiferio".