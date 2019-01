Jeremias Rodriguez: “Parto per l’Isola dei Famosi e vado là per vincere”

Dovrebbe partire la settimana prossima per l’Honduras e prendere parte alla nuova edizione dell’Isola dei Famosi, ma per Jeremias Rodriguez i progetti si sono complicati all’improvviso. Perché l’ex concorrente del Grande Fratello VIP, durante le vacanze di Natale, si è rotto il quinto metatarso della mano destra, dopo una brutta caduta sugli sci.



Ai microfoni di Silvia Toffanin però specifica di avere le idee chiare: “Il medico ha detto di aspettare un mese, ma io mi levo il gesso e parto. Voglio partire, voglio partecipare e voglio vincere. Credo sia il reality perfetto per me”.



Oltre all’incidente, in questo ultimo periodo ha dovuto anche affrontare un momento difficile che ha coinvolto il padre, ricoverato in stato di "fortissima alterazione": “Aveva ricevuto una notizia molto dolorosa e ognuno l’affronta a suo modo. L’unica cosa che possiamo fare è stargli vicino, come lui ha sempre fatto con noi”.