"Isola dei Famosi", i naufraghi tra rumors e bufale: ufficiale Marina La Rosa e Nardi inviato

Mentre Alessia Marcuzzi ufficializza le due opinioniste dell' Isola dei Famosi Alba Parietti e Alda D'Eusanio oltre alla prima naufraga, Marina La Rosa , sul Web si rincorrono i rumors sui nomi. Tgcom24 è in grado di anticipare che sicuramente non sbarcheranno Alessandro Altobelli , Max Gazzè e Ivana Trump come qualcuno ha scritto. Incerta è la partecipazione di Jeremias Rodriguez che si è rotto un polso. Intanto sui social del reality è stato svelato che l’inviato sarà Filippo Nardi .

Si mormora invece che sbarcheranno l'ex cantante di "Amici" Luca Vismara, la bombastica Taylor Mega molto contesa tra i rapper, il cantante Riccardo Fogli e Jo Squillo. E mentre non si sa ancora nulla sull'inviato, oltre a Daniele Bossari spunta il nome di Walter Nudo e Kabir Bedi, anche la data di messa in onda è incerta: il reality partirà entro la fine di gennaio in prima serata su Canale 5. Potrebbero naufragare anche Raffaello Tonon, Fariba Tehrani - mamma di Giulia Salemi - e Ignazio Moser. Ce la faranno?



NARDI SARA' L'INVIATO - L'ex naufrago de "L'Isola dei Famosi 2018", già conduttore del pre-reality "Saranno Isolani", tornerà in Honduras per la nuova edizione. Nardi prenderà il posto di Stefano De Martino. A comunicarlo ufficialmente è stato il profilo social del reality.