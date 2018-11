Belen e Iannone festeggiano insieme... i 30 anni di Jeremias

Festeggiamenti sfrenati a Milano per i 30 anni di Jeremias Rodriguez. Baci sulle labbra alle sorelle Cecilia e Belen, parrucca in testa, risate e una bella tavolata di amici. E' l'occasione perfetta per rivedersi anche per la Rodriguez e il suo ex Andrea Iannone, che siede proprio accanto al festeggiato, davanti a Belen. Come sarà andata?