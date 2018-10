Belen e Cecilia Rodriguez in Marocco: in bikini sono a luci rosse

Lo shooting in Marocco è bollente, il backstage "autoprodotto" con il suo smartphone, ancora di più. Belen infiamma i social con scatti e video mozzafiato, mentre ancheggia con un costume intero in una strada sterrata e mostra il suo lato B a mandolino. In sella al cavallo con reggiseno e slip minimal lascia poco spazio all'immaginazione. Cecilia Rodriguez , protagonista dello stesso servizio fotografico, con un bikini nero sfoggia gambe affusolate e addominali scolpiti.

Mentre in Italia il settimanale Chi mostra le immagini di una cena milanese con il cestista argentino Bruno Cerella, in Africa la Rodriguez "si mostra" in tutta la sua femminilità. Sculetta mentre affonda le sue mani tra i capelli, gira su se stessa e incanta con il suo profilo impeccabile. Ma quando sale sul cavallo il set si fa ancora più hot. La schiena si inarca e le curve delle natiche si accentuano. Il seno strizzato in un costume striminzito esplode. Non è da meno Cecilia, sensuale e con gli stivali ai piedi e un bikini con le frange, così come con un costume nero cammina tenendo le briglie di un cavallo bianco. E' solo il primo giorno di set... e le sorelle Rodriguez lasciano già il segno.