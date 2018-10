Belen, confidenze in aereo: dalla prima volta al sesso adesso

Maltempo su Milano, aereo in ritardo e turbolenza in volo. Quale miglior passatempo se non lasciarsi intervistare dai follower? Belen, pronta per uno shooting sexy con la sorella Cecilia, si rilassa rispondendo alle domande più indiscrete: dal sesso a 18 anni, al primo bacio, passando per la voglia di avere una bambina. La Rodriguez svela anche di pesare 57 chili e di avere il 37 di scarpe...

Cosa non si fa per ingannare il tempo (anzi il maltempo), prima di volare a destinazione. Belen non si risparmia e ai fan dice tutto. “Il primo bacio a 15 anni, ma senza la lingua... La prima volta a 18 anni, ma diciamo che il sesso adesso è parecchio più bello” racconta la Rodriguez. Bella, affascinante e “libera”, è alta un metro e 75, pesa “57 chili d'amore”, ha un piedino piccolo rapportato all'altezza (porta il 37 di scarpe) e se non fosse Belen, sarebbe... un oculista: “Impazzisco per gli occhi”.



Il figlio Santiago è il suo “tutto”, ma vorrebbe altri figli: “Mi piacerebbe tanto avere una piccola Belen, tanto tanto... Non dico il nome perché poi mi copiano”. A chi le chiede se ritornerebbe con un uomo che l'ha fatta soffrire, risponde diplomaticamente “Non lo so”. E' un'anima fragile e irrequieta al tempo stesso. “A volte credo fortemente di essere troppo buona che poi dal pareggio passiamo al difetto... Sono incostante, malinconica, nostalgica, dormigliona cronica, un po' lunatica, insomma un disastro che gira per il mondo” aggiunge.



Schietta e sincera racconta di detestare il bigottismo, il finto perbenismo, la gente impostata: “Amo la libertà e rispetto ogni follia”. Su una cosa è certa: “Lascia fare gli uomini agli uomini e tu fai la donna”. Ma se le si domanda se crede nell'amore, vacilla: “Non è il miglior momento questo per farmi questa domanda”. Se la volete far ridere sappiate che Belen soffre il solletico... dappertutto.