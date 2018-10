Belen tra due fuochi: si divide tra De Martino e il cestista Cerella

Dopo la fine della storia con Andrea Iannone, Belen Rodriguez si gode la sua vita da single. Il settimanale " Chi ", in edicola mercoledì 31 ottobre, pubblica le foto dela showgirl divisa tra due fuochi: prima è con l'ex marito Stefano De Martino e poi è a cena con il cestista argentino Bruno Cerella , conosciuto su Instagram, che sembra abbia perso la testa per lei. Chi sceglierà tra i due?

Con De Martino sembra essersi ricreato il feeling di un tempo e si dice che, tornato single dopo la fine del legame con Gilda Ambrosio, lui le stia facendo una corte serrata. Intanto però la bella argentina non disdegna nuove conoscenze come il cestista Cerella: argentino di nascita con nazionalità italiana, è attualmente in forza a Venezia dopo aver giocato nell'Olimpia Milano. Con lui Belen potrebbe sentire un po' aria di casa. Chissà come finirà.