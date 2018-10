Belen, notte brava fuori dal... tettuccio

Single a caccia? Belen Rodriguez beccata in posizione “di vedetta” con il busto fuori dal tettuccio dell'auto durante una serata nella movida milanese in compagnia dle fratello Jeremias. Come mostrano le immagini del settimanale Diva e Donna, la notte brava della showgirl si arresta davanti a una pattuglia della polizia municipale che la coglie in flagranza mentre si agita col braccio fuori dalla vettura.