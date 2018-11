Belen cavalca l'onda erotica e acchiappa mezzo milione di like

Uno scatto che fa impazzire Instagram. Più di 500mila like in 24 ore. Belen Rodriguez succinta in micro bikini in sella a un cavallo fa incetta di cuoricini e conquista i follower. In spiaggia in riva la mare, la showgirl lascia pochissimo spazio all'immaginazione e con quelle curve inarcate stuzzica la fantasia dei fan.

Single e divisa tra amori finiti (per Andrea Iannone) e sentimenti infiniti (per Stefano De Martino, suo ex marito e padre di suo figlio Santiago), Belen si butta a capofitto nel lavoro. Non solo in tv, ma anche come modella per la sua linea di costumi. Lo shooting insieme alla sorella Cecilia ha conquistato i fan, ma c'è una foto più di altre che lascia senza fiato. In sella al cavallo con un fondoschiena che pare disegnato, la Rodriguez si aggiudica la palma di più sexy dei social...