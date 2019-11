Jason Momoa faccia a faccia con un orso: l'attore gli offre un biscotto dalla sua bocca

Incontro ravvicinatissimo tra Jason Momoa e un orso . In un video condiviso sul suo profilo Instagram si vede la star di "Game of Thrones" , vestito con un costume, mentre si inginocchia davanti ad un esemplare kodiak e gli passa un biscotto da bocca a bocca.... Si tratta di una sorta di preparazione ad una scena di nuova serie tv, di cui sarà protagonista, ma gli animalisti insorgono e criticano l'attore.

"Era un orso Kodiak. Era alto un metro e ottanta. Lo vedrete nell'episodio due", ha dichiarato Momoa in un'intervista allo show Beats 1 di Apple Music, dove ha spiegato che per prepararsi a una scena di combattimento con un orso grizzly nella sua nuova serie Apple TV "See", ha cominciato un training di avvicinamento all'animale: "Devi avvicinarlo lentamente a te ed essere in grado di interagire con lui", ha detto.

Ma gli animalisti di Peta non ci stanno e mettono l'attore sotto accusa: "Apparentemente Momoa non si rende conto che non c'è giustizia per questo orso sfruttato...", dicono i responsabili dell'associazione per i diritti degli animali: "Gli animali selvatici vengono spesso strappati dalle loro madri da piccoli, per cominciare una vita in cui gli allenatori usano frequentemente tecniche crudeli come privazione di cibo, percosse, scosse elettriche per costringerli a esibirsi..." e concludono: ""Momoa sa quanto siano convincenti e realistiche le immagini generate al computer, l'animatronica e le altre tecnologie all'avanguardia, sottoporre l'orso alle luci e al trambusto di un set di produzione è stressante e totalmente obsoleto...".