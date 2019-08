Partita a golf e cena: l incontro amichevole tra Pierce Brosnan e Jason Momoa in uno scatto social

Hanno due stili diversi ma possiedono lo stesso segno particolare: il fascino. Pierce Brosnan ha documentato sul suo profilo Instagram un'incontro amichevole con Jason Momoa a Kauai nelle Hawaii. Nella foto i due attori sex symbol sono sorridenti, uno in polo e l'altro in canottiera, mentre fanno lo shaka brah, il saluto dei surfisti. Secondo quanto lo stesso ex 007 ha scritto a commento dello scatto condiviso, i due hanno cenato dopo una partita a golf.