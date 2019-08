Jason Momoa, la star di "Game of Thrones" intrappolato in ascensore: "Chi mi mangerò per primo?"

Rimasto chiuso nell'ascensore del suo albergo con cinque dei suoi collaboratori e il suo cane, a Vancouver in Canada, Jason Momoa ha affrontato la situazione da vera star di "Game of Thrones" (e "Aquaman"). L'attore ha condiviso alcune Instagram stories in diretta. "Siamo intrappolati in un ascensore”, ha detto il Kahl Drogo della famosa serie fantasy HBO, ai suoi followers: “I vigili del fuoco pare che davvero non vogliano farsi vivi”. Nei video si vedono alcuni dei suoi amici seduti per terra insieme al cane, rassegnati e un po' abbattuti, in attesa di essere tirati fuori. Momoa invece ha trovato il modo per scherzare sull'incidente e mentre sgranocchiava alcune caramelle si chiedeva quale dei presenti avrebbe mangiato per primo nel caso la situazione si fosse prolungata oltre tempo.