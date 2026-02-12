James Van Der Beek, oggi in seconda serata su Italia 1 i primi due episodi di "Dawson's Creek"

Andata in onda per la prima volta in Italia nel 2000, la serie racconta le vicende di Dawson Leery e dei suoi amici nella cittadina di Capeside, tra sogni, amori e inquietudini adolescenziali. Il volto di Van Der Beek è diventato negli anni simbolo di quel teen drama intenso e romantico che ha conquistato milioni di spettatori in tutto il mondo.