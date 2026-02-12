James Van Der Beek, oggi in seconda serata su Italia 1 i primi due episodi di "Dawson's Creek"
Mediaset rende omaggio all'attore scomparso a 48 anni, simbolo del "teen drama" che ha segnato un'intera generazione
Italia 1 rende omaggio a James Van Der Beek, scomparso a 48 anni, con una serata speciale dedicata a Dawson's Creek. Stasera, 12 febbraio, in seconda serata, l'emittente trasmetterà i primi due episodi della serie che lo ha reso celebre e che ha segnato un'intera generazione.
Andata in onda per la prima volta in Italia nel 2000, la serie racconta le vicende di Dawson Leery e dei suoi amici nella cittadina di Capeside, tra sogni, amori e inquietudini adolescenziali. Il volto di Van Der Beek è diventato negli anni simbolo di quel teen drama intenso e romantico che ha conquistato milioni di spettatori in tutto il mondo.
Un'occasione, dunque per ricordare l'attore e rivivere le emozioni delle origini. La serie completa è disponibile, gratis e in esclusiva, su Mediaset Infinity.