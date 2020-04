J.J. Abrams annuncia la serie "Overlook", spin off di "Shining"

J.J Abrams tornerà ad essere protagonista sul piccolo schermo dopo aver firmato successi come "Lost" , "Alias" e "Fringe" . La sua Bad Robot Productions ha stretto un accordo con la major WarnerMedia per ben tre progetti futuri per la prossima piattaforma streaming HBO Max. Il più interessante è senza dubbio la serie spin-off di "Shining" , "Overlook" , come il nome dello storico albergo dove si svolgeva la storia scritta da Stephen King e poi trasposta sul grande schermo da Stanley Kubrick nel 1980.

Stephen King torna dunque al centro di un progetto prodotto sempre da J.J. Abrams, dopo la serie antologica "Castle Rock", trasmessa da Hulu.

A confermare la notizia è stato The Hollywood Reporter che ha parlato di una prima stagione composta da dieci episodi, scritti da Dustin Thomason e Scott Brown che insieme si sono occupati proprio di "Castle Rock". "Overlook" porterà in scena alcuni dei personaggi iconici del racconto, scaverà ancora più nel profondo esplorando le storie terrificanti, mai raccontate, del famoso hotel infestato dove si svolge "Shining".

Un altro progetto a cui si dedicherà J.J. Abrams sarà un nuovo tentativo di portare su schermo la "Justice League Dark", incarnazione più matura e oscura di quella tradizionale, Il gruppo vede al suo interno eroi del mondo soprannaturale dell’Universo DC Comics, tra cui Zatanna, Deadman, Swamp Thing e John Constantine. In passato la Warner ha tentato, senza successo, di portare questa versione al cinema, coinvolgendo anche Guillermo Del Toro.

In terzo progetto che approderà su HBO Max dalla fantasia del padre di "Lost" sarà "Duster". La serie originale co-scritta dallo stesso J.J Abrams, si svolgerà negli anni 70 e ruoterà intorno a un autista che lavora per un sindacato criminale in crescita.

Il supervisore dei contenuti HBO Max, Kevin Reilly, ha dichiarato riguardo ai nuovi progetti: “Questo è un gran modo per iniziare la nostra collaborazione con l’incredibile team di Bad Robot. Non c’è nulla di meglio di una serie ideata dal nulla da J.J., che avrà anche la possibilità di metter mano a storiche IP della Warner, come Shining ed il materiale DC Comics”.

