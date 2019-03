Stanley Kubrick, 20 anni fa moriva il grande regista di "Shining" e "2001: Odissea nello spazio"

Vent'anni fa, il 7 marzo 1999 moriva nella sua casa di St Albans Stanley Kubrick, uno dei più geniali registi americani (naturalizzato britannico) del Novecento. Nato a New York nel 1928 nella sua carriera ha esplorato e sperimentato molti generi diversi, sebbene tra le tante tematiche abbia sempre avuto una predilizione per la guerra. Tra i suoi capolavori, che hanno segnato la storia del cinema spaziando dal noir, all'horror, dalla fantascienza al dramma psicologico. ci sono "Shining", "2001: Odissea nello spazio", "Il dottor Stranamore", "Full Metal Jacket" , solo per citarne alcuni... Qual è il suo film più bello?

Eclettico e geniale Kubrick non fu solo un regista monumentale ma si cimentò egregiamente anche come direttore della fotografia, montatore, scenografo, creatore di effetti speciali, scrittore... La sua ultima opera, datata 1999 fu "Eyes Wide Shut", con protagonisti Tom Cruise e Nicole Kidman.

Tredici le candidature agli Oscar che gli furono riconosciute, anche se poi solo nel 1969 vinse per gli effetti speciali di "2001: Odissea nello spazio". Nel 1997 gli fu assegnato invece il Leone d'oro alla carriera al Festival del cinema di Venezia.



Passione, abilità, conoscenza del mezzo e precisione nella tecnica cinematografica ne fanno un regista unico e ineguagliabile. I film che lo hanno reso indimenticabile sono "Spartacus" (1960), "Lolita" (1962), "Il dottor Stranamore" (1964) e poi cult come "2001: Odissea nello spazio" (1968), "Arancia meccanica" (1971), "Barry Lyndon" (1975), "Shining" (1980), "Full Metal Jacket" (1987) e "Eyes Wide Shut" (1999).