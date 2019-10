Ivana Spagna: "Vedo i defunti e parlo con loro"

Ivana Spagna è una delle ospiti di "Live – Non è la D’Urso" per parlare del tema dell’aldilà e dei suoi rapporti con i defunti. La cantante racconta di aver visto delle presenze nella sua stanza da letto: "C’era una donna inginocchiata che scriveva, l'ho vista perché la mia gatta ha iniziato a miagolare, aveva pantaloni marroni e una maglia rosa. Somigliava a Giuditta Passa. Dopo alcuni anni ho cambiato lato del letto e nemmeno il tempo di addormentarmi che vedo un uomo vestito di scuro con la barbetta: Giulio Ricordi, al quale apparteneva questa casa".

La sua esperienza lascia scettici alcuni degli ospiti in studio come Alessandro Cecchi Paone ma la cantante tiene a precisare: "Non voglio convincere nessuno di questo, oltretutto è quasi un anno che sto prendendo pastiglie per dormire. Un po' mi spiace non avere più questi incontri".

Di fronte al dubbio che possa trattarsi di semplice suggestione dovuta a un particolare shock, Spagna aggiunge: "No, non è un sogno, io queste persone le ho viste. Ho avuto contatti in sogno con i miei genitori, che mi hanno detto cose poi avveratesi. Oramai questa cosa fa un pochino parte della mia vita".