Franco Gatti dei Ricchi e Poveri: “Mio figlio mi manda segnali dall’aldilà”

Alessio Gatti non c’è più. Da quella notte di febbraio del 2013 Franco Gatti, dei Ricchi e Poveri, non ha mai dimenticato il figlio e, secondo lui, vale anche il contrario. Sì perché Franco, ospite a Domenica Live, racconta come Alessio continui a lasciargli messaggi e lo fa in vari modi. Più e più volte un gabbiano è arrivato sul balcone di casa Gatti e Franco racconta che è in questa forma che il figlio si manifesta a lui. Non solo però, perché anche la moglie Stefania continua a sentire la voce del figlio scomparso. “Lui comunica attraverso Stefania – assicura Franco – e lo fa tramite la scrittura automatica”. I messaggi che Alessio le manda, infatti, vengono trascritti automaticamente da Stefania: “So che può essere difficile crederci, ma io scrivo mentre lui mi parla, riesco a scrivere al buio senza problemi, mi serve solo sentire la sua voce”.