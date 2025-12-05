Iva Zanicchi ricorda Ornella Vanoni: "Ha sempre detto quello che pensava"

E ancora, Zanicchi ricorda una telefonata molto divertente: "Due mesi prima che morisse mi dice: ma sei Iva? Ma non sei morta? Disgraziati, mi hanno deti che eri morta". Uno dei pregi che Zanicchi ha voluto commentare della cantante è stato quello della sua sincerità: "Ha sempre detto quello che pensava. Mi aveva detto: Iva, quando ti tagli i capelli? Con quel taglio così lungo, fai schifo. Alla fine li ho tagliati e lei la sera è morta".