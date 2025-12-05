Logo Tgcom24
In evidenza
Elezioni regionaliGarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Televisione
A "Dritto e Rovescio"

Iva Zanicchi ricorda Ornella Vanoni: "Ha sempre detto quello che pensava"

La cantante ha voluto omaggiare l'amica scomparsa in una lunga intervista nel programma di Paolo Del Delbbio

05 Dic 2025 - 10:01
© Da video

© Da video

"Noi ci sentivamo spesso, l'ultima telefonata l'ha fatta prima che morisse". A "Dritto e Rovescio" Iva Zanicchi ricorda Ornella Vanoni, scomparsa nei giorni scorsi a Milano.

La cantante racconta che negli ultimi tempi, Vanoni le aveva proposto di trascorrere dei giorni insieme in Sardegna: "In quei giorni avevo nove serate - ha spiegato Zanicchi -, le avevo promesso che l'anno prossimo avremmo fatto questa vacanza. Purtroppo non sarà possibile". 

Leggi anche

Addio a Ornella Vanoni, l'ultimo saluto sulle note de "L'appuntamento" suonata da Paolo Fresu | I fiori di Paoli, il messaggio di Celentano

I nipoti di Ornella Vanoni: "È stata una nonna meravigliosa"

E ancora, Zanicchi ricorda una telefonata molto divertente: "Due mesi prima che morisse mi dice: ma sei Iva? Ma non sei morta? Disgraziati, mi hanno deti che eri morta". Uno dei pregi che Zanicchi ha voluto commentare della cantante è stato quello della sua sincerità: "Ha sempre detto quello che pensava. Mi aveva detto: Iva, quando ti tagli i capelli? Con quel taglio così lungo, fai schifo. Alla fine li ho tagliati e lei la sera è morta".

iva zanicchi
ornella vanoni