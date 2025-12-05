Iva Zanicchi ricorda Ornella Vanoni: "Ha sempre detto quello che pensava"

La cantante ha voluto omaggiare l'amica scomparsa in una lunga intervista nel programma di Paolo Del Delbbio
"Noi ci sentivamo spesso, l'ultima telefonata l'ha fatta prima che morisse". A "Dritto e Rovescio" Iva Zanicchi ricorda Ornella Vanoni, scomparsa nei giorni scorsi a Milano.
La cantante racconta che negli ultimi tempi, Vanoni le aveva proposto di trascorrere dei giorni insieme in Sardegna: "In quei giorni avevo nove serate - ha spiegato Zanicchi -, le avevo promesso che l'anno prossimo avremmo fatto questa vacanza. Purtroppo non sarà possibile".
E ancora, Zanicchi ricorda una telefonata molto divertente: "Due mesi prima che morisse mi dice: ma sei Iva? Ma non sei morta? Disgraziati, mi hanno deti che eri morta". Uno dei pregi che Zanicchi ha voluto commentare della cantante è stato quello della sua sincerità: "Ha sempre detto quello che pensava. Mi aveva detto: Iva, quando ti tagli i capelli? Con quel taglio così lungo, fai schifo. Alla fine li ho tagliati e lei la sera è morta".