Iva Zanicchi a #CR4-La repubblica delle donne: "Sono arrivata a 26 anni vergine"

È intervenuta anche Iva Zanicchi tra i super ospiti che hanno preso parte alla prima puntata di "#CR4-La repubblica delle donne", il nuovo programma di Rete 4 condotto da Piero Chiambretti. Nel corso della trasmissione dedicata all'universo femminile, la cantante è stata accolta da un calorosissimo applauso e si è lasciata andare ad alcune confessioni particolari: "Sono arrivata a 26 anni vergine perché mia mamma ci metteva paura" commenta senza poi nascondere di aver anche tradito nel corso della sua vita. E quando Chiambretti commenta che "chi ama non tradisce", citando Mina, la replica della Zanicchi non si fa attendere: "Io ho una grandissima stima di Mina, ma lei ne ha avuti tanti, 'ci ha 'dato tanto..."



Durante la trasmissione, il padrone di casa Piero Chiambretti non ha perso l'occasione per lanciare un invito a Claudio Baglioni: "Quest'anno il brano 'Zingara' compie 50 anni e io vorrei fare un appello al direttore del Festival di Sanremo perché questa donna venga omaggiata".