Piero Chiambretti sbarca su Retequattro: parte "#CR4 - La repubblica delle donne"

Mercoledì 31 ottobre Piero Chiambretti debutta in prima serata su Retequattro con " #CR4 - La Repubblica delle donne ". Uno show che vedrà protagonista l'universo femminile in tutte le sue declinazioni. La storia di copertina della prima puntata sarà la notte delle streghe. Ospiti in studio di questo primo appuntamento saranno Amanda Lear e Alessandra Mussolini.

Sul tema interverranno anche Carlotta Maggiorana, Miss Italia 2018, e Ilaria Giorgini, Miss Strega 2018. Nel corso della serata, si parlerà anche del fenomeno “sex dolls” e del boom di questo nuovo business che ha preso piede in alcune città italiane. Ne parleranno l’arcidiacona Madre Maria Vittoria Longhitano, Franc Gigolò, il personal trainer Walter Marini e il “cliente fisso” Stefano Cerrone.



Ad accompagnare il conduttore per otto settimane: l’eclettico Cristiano Malgioglio, nelle vesti di Presidente della Repubblica delle donne e Drusilla Foer che sarà la special guest di ogni serata. A loro si aggiungono tre grandi donne che costituiranno, invece, il Ministero della Repubblica delle donne: Iva Zanicchi curerà la pagina dedicata ai sentimenti con “La posta del corno”, uno spazio dedicato alle lettere di chi ha subito un torto in amore, finanza o amicizia; la scrittrice Barbara Alberti e Alda D’Eusanio che, con “Alda e le storie tese” si dedicherà invece a pagine di costume. Nella prima puntata intervisterà Rodrigo Alves, meglio noto come il “Ken Umano”.



Anche Alfonso Signorini appartiene alla squadra di Piero Chiambretti, chi meglio di lui potrà dirigere la rubrica dedicata a gossip e attualità? E ancora, nel cast fisso anche Francesca Barra e Annalisa Chirico, protagoniste invece dello spazio chiamato “Quello che le donne non dicono”: parleranno senza filtri. Inoltre, a impreziosire il palco, la voce raffinata della cantante jazz internazionale Simona Molinari, che per la prima puntata si esibirà con un tributo alla regina del soul, recentemente scomparsa, Aretha Franklin.