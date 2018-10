Piero Chiambretti: "La mia nuova tv? La dedico alle donne"

"Nel 2008 quando passai a Mediaset la sinistra mi criticò. Oggi è proprio la sinistra che vorrebbe stare a Mediaset, Renzi compreso", Piero Chiambretti, in un'intervista a " Chi ", presenta il suo nuovo programma " La repubblica delle donne " presto in onda su Rete 4 in prima serata. "Perché una trasmissione dedicata alle donne? Il mio è anche un omaggio a loro che, dopo decenni di frustrazioni e lotte, oggi sono il vero petrolio del mondo".

"E rispetto al solito sarò in prima serata... la differenza? - prosegue - Che il pubblico ti subisce, mentre in seconda serata ti sceglie". Sul suo rapporto con le donne nella vita privata confessa: "Mi trovo bene nel ruolo di padre perché è un rapporto incondizionato, un rapporto d’amore alla pari fra me e una bambina di 7 anni, Margherita. Mentre non so vivere serenamente una relazione di coppia in modo normale perché, per tanti motivi, sono un solista e questa mia caratteristica l’ho portata anche nel privato".