Sull' "Isola dei Famosi" Rosanna contro Khady e Artur: "Sono degli ipocriti", dice la concorrente, durante la cena, mostrando tutto il suo risentimento e il suo fastidio per il comportamento dei due naufraghi, verso i quali non trattiene le critiche e le accuse di essere anche maleducati.

La polemica di Rosanna durante la cena Alla cena partecipano anche gli ospiti ovvero la mamma di Alvina, Stefania, la mamma di Edoardo e Juliana, che riabbraccia finalmente il suo Edoardo. Le ultime due decidono di rinunciare alla loro porzione di riso così da cederla interamente al gruppo. Juliana, inoltre, approfitta del momento per complimentarsi con il gruppo ed elogia il coraggio e la determinazione che tutti i Naufraghi hanno avuto nel superare gli ostacoli e le numerose difficoltà di queste settimane.

Vista la presenza delle tre donne, Khady, Greta e Valentina interrompono il discorso polemico di Rossana e la invitano a rimandare la conversazione per non rovinare la splendida serata di festa.

A riportare il sereno è Joe il quale, munito di chitarra, cerca di intrattenere i suoi compagni con un po' di buona musica.



Nuove polemiche notturne Ancora risentita dal comportamento di alcuni Naufraghi, Rosanna si lascia andare ad un momento di confidenze. La concorrente ripercorre il confronto avuto con Khady e, infastidita, la definisce una cafona.

Per evitare nuove discussioni, Valentina prova a stemperare la tensione cercando di riportare il sereno. Rosanna, però, non apprezza il suo intervento e, attraverso una provocazione, la accusa di essere un’eterna sognatrice che fatica a guardare in faccia la realtà.

Visto il clima piuttosto teso, Valentina chiede a Stoppa di organizzare presto una riunione così da placare gli animi e dividere in modo equo tutti i compiti così da evitare nuove discussioni all’interno del gruppo.

Chiarimenti e consigli All’alba del ventitreesimo giorno i Naufraghi decidono di accantonare le polemiche così da lasciar spazio allo svago e al relax. Come di consueto, Matilde guida il gruppo in una nuova sessione di stretching. Valentina, invece, impartisce delle lezioni di scherma a Rosanna e approfitta del momento per chiarire le loro incomprensioni. Spiega l’importanza che a suo parere ha il lavoro di gruppo e, per questo, preferirebbe che sull’Isola ci fossero meno discussioni.

Dopo la conversazione avuta con la schermitrice, Rosanna decide di sfogarsi con Samuel. Ammette di aver notato tanta ipocrisia all’interno del gruppo e sospetta che alcuni Naufraghi non facciano altro che mentire per screditare gli altri.

Intanto, Joe abbandona temporaneamente Playa Espianda per alcuni accertamenti medici.

Valentina si preoccupa per Khady Sebbene il comportamento di Khady abbia infastidito il gruppo, c’è chi non può fare a meno di preoccuparsi per lei. Dispiaciuta per l’accaduto, durante una sessione di pesca Valentina decide di dargli dei preziosi consigli su come comportarsi così da evitare nuove discussioni con il gruppo: le suggerisce di evitare situazioni che possano attirare ulteriori critiche. Khady ammette di avere un carattere piuttosto scomodo; nonostante ciò, però, confessa di sentirsi emarginata e costantemente sotto attacco e per questo ne è molto dispiaciuta. Valentina la incoraggia e la invita a dare trovare un punto d’incontro con i suoi compagni.

E Stoppa per Artur Nel frattempo, durante la costruzione della nassa, Stoppa si mostra piuttosto incuriosito sulla vita di Artur e chiede al Naufrago di raccontargli qualcosa in più sulla sua famiglia in Ucraina. Il modello si lascia andare ad un momento di confidenze e confida di non avere più alcun tipo di legame con suo padre.

A stemperare il clima un po' teso ci pensano Matilde e Rosanna: le due, infatti, pronte a portare un po' di leggerezza sull’isola, decidono di divertirsi fingendo di essere nobili e prendono ispirazione dalla contessa Azzolina, nonché madre di Alvina.