Il giovane poeta Pietro e lo scrittore Daniele Radini Tedeschi sono stati accusati dai compagni di avventura di essere poco partecipi nelle attività di gruppo, ma di pretendere comunque la loro razione. Per tutta risposta decidono quindi di non fare più nulla di rinunciare al cibo.

Tgcom24

Joe Bastianich nelle scorse ore aveva parlato a Daniele, rimproverandolo di fare ben poco sull'Isola. L'uomo si era difeso, spiegando di essere attivo ma di non volere sottostare agli ordini di nessuno. In sua difesa si era schierato Pietro, che aveva compreso l'atteggiamento dell'amico e aveva invece accusato gli altri di volersi imporre su di lui. Sin dal primo momento tra Pietro e Daniele c'era stata sintonia, che da adesso potrebbe trasformarsi in una vera e propria alleanza.

Daniele e Pietro: la "rivolta" dei poeti sull'Isola Sulla spiaggia i naufraghi si radunano intorno al fuoco per gustarsi un prelibato risotto ai frutti di mare. Nonostante il clima conviviale, però, non mancano gli attriti. "Non pretendo assolutamente la mia parte di cibo, sarà in base alla vostra generosità. Metto il mio cocco qui per chi vuole...", dichiara Gabriele "elemosinando" il pasto tra i suoi compagni di avventura. "Vediamo fino a quando la società sarà disposta a farlo", ribatte Edoardo Stoppa che pare infastidito dall'atteggiamento nichilista del compagno.

La promessa di Pietro: "Non mangerò più" Daniele incassa invece l'appoggio di Pietro, che comprende il gesto dell'amico: "Lui dice, io non obbligo nessuno a fare niente. Questa è la mia vittoria, voi siete buoni ma siete estremi perché obbligate gli altri. Da adesso io non mangio più, sono un vero naufrago". Detto, fatto: Pietro prende le sue cose e le butta in mare tra le risate generali.