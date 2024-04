"Isola dei Famosi", segui la terza puntata live

Tutti contro Joe

Tutti i naufraghi, da Matilde Brandi a Marina Suma criticano l'atteggiamento snob di Joe Bastianich. Nel corso degli ultimi giorni, infatti, lo chef ha deciso di trascorrere molto tempo in solitaria e ciò ha fatto discutere gli altri naufraghi che non risparmiato commenti al veleno: "Non saluta, non dice niente di se, non ha voglia di interagire con noi", è l'accusa. "E' un problema culturale, sono americano, sono così e basta e non farò nulla per cambiare", si giustifica lui. "Ha ragione, è coerente, non è in un club turistico, se non parla con Matilde avrà le sue ragioni", lo difende l'opinionista Sonia Bruganelli.