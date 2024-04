"Isola dei Famosi", per Peppe e Matilde è il momento dello sconforto

A lasciarsi andare alle lacrime pensando ai suoi affetti lontani è Matilde . Peppe cerca di consolarla ma in realtà la commozione è contagiosa e anche lui ha un attimo di cedimento. Tanto più che solo poco prima il pescivendolo napoletano, parlando con Luce, si era dilungato a spiegare quanto fosse innamorato e quanto le mancasse sua moglie, che considera la vera donna della sua vita.

All' "Isola dei Famosi" 2024 per alcuni naufraghi è arrivato il momento dei primi attimi di sconforto.

Tgcom24

Appena si accorge che Matilde sta per cedere Peppe le prende le mani e la invita a non piangere. "Pure io penso a mia moglie - le dice -, ti giuro, la penso tantiss..." e sull'ultima parola la voce gli si rompe per la commozione. Intanto la Brandi si lascia andare alle lacrime, "vabbè, un attimo di pianto ci sta" dice. Poi si asciuga gli occhi e con il pescivendolo si riuniscono al gruppo.