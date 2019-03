Isola dei Famosi, Nino Formicola: “Non fanno gioco di squadra, come facevamo invece noi”

“Loro non fanno gioco di squadra, si vede”. Nino Formicola, ex vincitore dell’Isola dei Famosi, ha attaccato gli attuali concorrenti del reality show dallo studio di “Mattino 5”. Al centro della polemica la ricompensa “spietata” data in questi giorni: spaghetti in abbondanza ma solo per alcuni dei partecipanti. “Noi facevamo comunque gioco di squadra al di là dei dissapori, avremmo diviso tutto”, aggiunge Formicola. “C’era Jonathan che prendeva e tagliava tutto in 9 parti, alla fine. Poi ognuno prendeva elegantemente il suo pezzettino”, dice riferendosi alla sua esperienza all’Isola dell’anno precedente. Ma la conduttrice Federica Panicucci allarga le braccia: “È normale in un gioco così, dai”.