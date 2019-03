Isola dei Famosi, Larini sul compagno Bettarini e Ariadna: “Non mi è piaciuto quando ha pianto per lui e Kaspar”

"Mi ha dato fastidio che Ariadna si sia messa a piangere quando sono andati via Stefano e Kaspar. Sei venuta a fare l'Isola dei Famosi per fare un percorso di vita, una sopravvivenza ". Così Nicoletta Larini attacca la concorrente dell’Isola dei Famosi dallo studio di “Mattino 5”, giurando però di non essere gelosa del compagno e della partecipante al reality Romero per l’abbraccio avvenuto in diretta, che però non è passato inosservato. “Si fida del suo compagno?” le chiedono. “Certo”, è la sua risposta. Ma questo non cancella il suo fastidio. E a supportarla è la conduttrice Federica Panicucci: “È normale che se una fa così a una donna dia un po’ noia”.