"Isola dei Famosi 2019", Paolo Brosio in lacrime: "Spero di vincere per poter costruire un ospedale a Medjugorje"

La nona puntata sta per concludersi, è arrivato il tempo delle nomination segrete ma la redazione ha ancora una sorpresa ed è per Paolo Brosio. Il naufrago, che nell'ultimo periodo è sembrato molto giù di corda, riceve un videomessaggio da parte della madre e - ancora più stupito e commosso - dalla bimba che ha adottato.



"Io sto bene ma se ci fossi tu in casa starei meglio. Il mio pensiero è sempre per te, che Dio ti benedica e benedica i compagni di avventura che sono lì con te". Brosio non riesce a trattenere le lacrime. "Avete inquadrato la bambina che ho deciso di adottare a distanza in Bosnia, la mia piccola. Se sono qui, se dovessi per miracolo andare in finale e vincere, vorrei realizzare questo benedetto ospedale a Medjugorje. Per me è la cosa più importante".