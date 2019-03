"Isola dei Famosi 2019", a lezione di inglese con Sarah Altobello

I Gialappi sembrano aver sviluppato una sorta di ossessione per Sarah Altobello, la sosia italiana di Melania Trump, ma non si può certo dare loro torto: la naufraga torna alla carica con le sue lezioni di lingua, dando sfoggio di una conoscenza dell'inglese non esattamente perfetta. Un aspetto del quale anche Luca Vismara non tarda a prendersi gioco, ponendole alcune domande volutamente sbagliate per vedere la sua reazione.



Si torna poi alla filosofia, altro tema sulla quale Sarah non si era mostrata molto preparata dopo la sua vecchia gaffe sul velo di Maya. "Potrei conoscerne alcuni a livello solo di nome: Egol, Freud, Nize, Herman Hesse, Ippodromo... no, Ippolito! Il fratello di Socrate". Persino Maddaloni non sa bene che pesci prendere e si limita a osservare la scena piuttosto incredulo.