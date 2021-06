"Isola dei Famosi", i naufraghi tornano in Italia: ma è... un viaggio della speranza 

“Grande conclusione di quest’Isola”, così Awed, Ignazio Moser, Andrea Cerioli e Matteo Diamante hanno commentato divertiti l'odissea vissuta durante il loro viaggio di rientro in Italia. Tra corse in aeroporto, durante lo scalo a Parigi, per prendere l'aereo e la scoperta, una volta atterrati a Milano, di aver perso i bagagli, gli ex naufraghi hanno vissuto un'ultima vera e propria avventura, documentata da scatti e video ironici su loro profili Instagram.



Gli ex naufraghi, accompagnati da Cecilia Rodriguez e Arianna Cirrincione, hanno dovuto affrontare una serie di disavventure, che hanno reso il loro rientro a casa "un disastro", come spiega Awed su Instagram. Durante lo scalo a Parigi per cambiare il volo e continuare per l'Italia Ignazio Moser ha registrato un video mentre il gruppo correva verso il gate in evidente ritardo. E una volta atterrati a Milano un'altra sorpresa: i loro bagagli non erano sul rullo: "Niente ragazzi qualcosa doveva andare storto, fino alla fine una sofferenza" commentano tutti accettando l'ennesimo imprevisto con ironia. E non è tutto. Moser ha anche dimenticato il portafoglio in aereo.

Dopo il lunghissimo viaggio dall'Honduras, durato ben 24 ore però, gli ex naufraghi tornano tutti felici nelle rispettive case. Awed scatta un selfie dl suo bagno scrivendo: "Non ci posso credere che sono nel bagno di casa mia!" e uno mentre è a letto. Moser davanti allo specchio commenta: "Solo nello specchio di casa ti rendi conto di quanto sei cambiato", mentre Andrea Cerioli mostratola prima cena "nostalgica: un piatto di riso basmati con una noce di cocco... in ricordo dell'Isola.