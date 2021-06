Ignazio riabbraccia Cecilia Rodríguez, ma la proposta di matrimonio è rimandata: "Teniamo quel momento per noi"

Cecilia Rodriguez riabbraccia il suo Ignazio Moser a "L'Isola dei Famosi": la modella e influencer argentina, per poter ricontrare il suo compagno non solo è stata costretta ad arrivare fino in Honduras ma ha dovuto sfidare anche Arianna Cirrincione, la fidanzata di Andrea Cerioli, alla prova del "girrarrosto". Cecilia ha resistito più a lungo nel corso della brevissima sfida e ha potuto finalmente Ignazio Moser dopo due mesi di distanza.

Arianna, invece, deve lasciare la spiaggia. O almeno così credono i naufraghi: “Siamo cattivi, ma non così tanto” ha detto Ilary Blasi da studio mentre il collegamento con l'Honduras era chiuso. Una volta terminata la prova, Moser ha raggiunto un'altra spiaggia dove ha potuto riabbracciare la sua "Chechu": "Il grande amore della mia vita sei tu", è la dedica della modella e influencer argentina. Dopo la sorpresa, l'abbraccio con Cecilia, e una sorpresa: un anello per una proposta di matrimonio nascosto sotto la sabbia. Ignazio però non se l'è sentita di approfittare della situazione e dopo aver ringraziato la padrona di casa, Ilary Blasi, ha deciso di rinviare tutto: "Vi ringrazio, ma preferiamo tenere per noi questo momento - ha spiegato il concorrente - siamo molto esposti e preferirei vivere questa cosa nel privato".