"Isola dei Famosi", i naufraghi si ritrovano tutti contro tutti

Nicolas , non avendo potuto consumare una porzione di riso a causa dell’assenza del fuoco, suggerisce di aggiungere la quantità di riso non sfruttata al pasto del giorno, così da potersi saziare di più. Nick , invece, non d’accordo con lui, propone di ripartire il riso cucinandolo sia per il pranzo che per la cena in quanto, a suo parere, consumare un pasto consistente solo la sera è controproducente.

Dopo aver sentito le due campane, le polemiche non tardano ad arrivare:

Carmen

Gennaro

Lory

, infatti, d’accordo con Nicolas, trova insensata la proposta di Nick e, di fronte alla presa di posizione del cantante, la showgirl perde le staffe: "È sempre stato zitto e adesso si sveglia per questa cosa e ancora continua", scatenando così un acceso dibattito che in men che non si dica coinvolge l’intero gruppo. Ricevendo tante accuse, Nick non nasconde la sua delusione, ma viene presto sostenuto da

Poco dopo, è proprio Lory a ritrovarsi al centro del dibattito. Edoardo, infatti, la rimprovera sostenendo chestia facendo di tutto per fomentare Nick con frasi come “Ti hanno attaccato tutti” solo per farlo sentire da solo contro tutto il gruppo. Di fronte alle tante accuse Lory non ci sta e viene considerata un’astuta giocatrice: "È una giocatrice che però s’è fatta sgamare".





Su Playa Rinovada le polemiche non accennano a terminare. Questa volta nel mirino di Mercedesz ed Estefania c’è

Luca

che, prendendo troppo sul serio il suo ruolo da leader, con le sue continue direttive inizia a infastidire le due concorrenti, le quali non esitano a farglielo notare.