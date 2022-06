"Isola dei Famosi", Luca trasgredisce le regole: via la collana da leader

Tutti i naufraghi, ma in particolare Luca Daffré , sono stati puniti per un comportamento avuto durante l'ultima puntata del reality show. Ma cosa hanno combinato? "Nel corso della diretta Marialaura, Estefania e Carmen hanno consumato il cibo della prova ricompensa nonostante avessero perso la sfida - si legge nella pergamena arrivata sulla spiaggia -. Quindi via il fuoco a tutti per 24 ore ".

Le tre naufraghe si sono scusate con i compagni per il danno provocato, ma il gruppo si è unito rivendicando le proprie scelte. "Non mi sento colpevole - ha spiegato Marialaura - perché ho mangiato un pezzettino di pizza per fame, ma non è neanche colpa di chi me l'ha ceduto perché è stato un gesto altruista". La naufraga si riferiva a Edoardo Tavassi, Nicolas Vaporidis e Luca Daffré, leader della settimana. I tre non si sono mostrati pentiti per aver donato alle ragazze del cibo visto che "stavano morendo di fame". Ma il gesto di bontà è costato caro in particolare a Daffré, che ha perso

la collana da leader

che si era conquistato.

Tra i vip, però, c'è stato qualcuno che non ha gradito quanto successo. Si tratta di

Lory Del Santo e Nick Luciani

Un leader che non rispetta le regole non è un buon leader

. "E' colpevole chi ha mangiato e chi l'ha ceduto - ha detto la showgirl -. Se l'avessi fatto io ci sarebbe stata una rivoluzione contro di me., non ha pensato con la sua testa altrimenti non l'avrebbe fatto". Anche il Cugino di Campagna ha tuonato contro i compagni: "Hanno sbagliato, hanno penalizzato tutti".