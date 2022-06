"Isola dei Famosi", Lory Del Santo scoppia in lacrime: "Messa alla gogna"

I naufraghi la accusano di essere falsa e doppiogiochista e lei decide di non mangiare la sua porzione. Visibilmente scossa scoppia in lacrime e si allontana dal gruppo: "Sono molta stanca del fatto che si dice che io parli alle spalle degli altri, non c'è una sola prova, non l'ho mai fatto, su che base lo dicono?".

"E' una cattiva voce che le malelingue hanno messo in giro per cercare di boicottarmi, perché vedono che sono una persona invece onesta, sincera, e non riescono a trovare dei difetti".

"Se l'è presa per la nomination che le ho dato da leader, anche se cerca di mascherare", attacca

Luca Daffrè

"Se Lory è in nomination per l'ennesima volta credo che sia sintomatico del fatto che questa donna nonostante cerchi in tutti i modi di dire che non è vero ciò che tutti quanti pensiamo si stia costruendo un po' una immagine da vittima di un sistema, in realtà non lo è e le basterebbe poco per cambiare rotta. Le basterebbe essere sincera", conclude

Nicolas Vaporidis

