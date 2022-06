Infortunio per Roger Balduino a "L'Isola dei Famosi": è costretto al ritiro

Ancora un ritiro a

"L'Isola dei Famosi"

Roger Balduino

: stavolta a sventolare bandiera bianca e ad arrendersi è. Nel corso delle ultime settimane, infatti, il modello brasiliano stava facendo i conti con un fastidioso infortunio alla caviglia che gli impediva di camminare normalmente. Oggi è arrivato l'annuncio da parte della produzione del programma: "Per motivi medici Roger è costretto ad abbandonare il gioco".

Non solo il dolore alla caviglia, gli ultimi giorni in Honduras per Balduino si sono fatti davvero difficili: prima la rottura del rapporto con

Estefania Bernal

Playa Sgamadissima

e poi l'ultimo periodo, in solitaria, su