"Isola dei Famosi", Guendalina attacca Mercedesz: "Hai mentito"

All'Isola dei Famosi continuano le incomprensioni tra Guendalina Tavassi e Mercedesz Henger.

E in ballo viene tirato il fratello Edorardo . Tra quest'ultimo e la Henger si è subito instaurato un "feeling", ma pare che Mercedesz non sia stata del tutto sincera con lui. Avrebbe omesso una cosa molto importate, ovvero che sarebbe fidanzata. E a Guendalina non va giù: "Hai mentito", attacca.