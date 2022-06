"Isola dei Famosi", Gennaro "scansafatiche" irrita il gruppo: "E' un bravo ragazzo, ma non è un bravo naufrago"

Parlando tra loro Estefania e Mercedesz commentano il ruolo del modello sull'Isola: "E' un bravo ragazzo ma non è un bravo naufrago", dice la figlia di Eva Henger raccontando di come al suo risveglio il giovane abbia dimostrato un cambiamento di modi, invitandola a fare una passeggiata. Estefania concorda e aggiunge che dopo il giro ha anche aiutato a pulire le mandorle.

Tuttavia le due donne si chiedono quanto questi episodi di buona volontà siano da imputare alle continue critiche ricevute e quanto ad un reale cambio di atteggiamento.

Gennaro "scansafatiche", come lo hanno soprannominato, sembra insomma aver dimostrato di poter essere anche un ragazzo volenteroso, forse proprio spinto dai continui rimproveri e dalle prese in giro di tutti. "Ma chissà se questa cosa dura? Quando è così gentile e collaborativo mi piace proprio" dice Mercedesz.

"E' un bravo ragazzo, intelligente, parla 5 lingue... ma vive un po' sulle nuvole ed è giovanissimo", dicono Mercedesz e Estefania, che aggiungono: "Gennaro scansafatiche... dobbiamo forse cambiargli il nomignolo...".

Le due ragazze ricordano anche che il modello, sull'Isola solo da due settimane, ha già più volte espresso il desiderio di andarsene: "Si è già stancato".

Poche ore prima sulla Playa principale l’atteggiamento di Gennaro aveva irritato Carmen. Il modello, infatti, vedendo Luca e Marialaura pronti a cimentarsi in una sessione di pesca, aveva smorzato ogni entusiasmo affermando: “Anche se prendono un pesce guarda quanti siamo”.

Le sue parole mandano su tutte le furie Carmen la quale, anche questa volta, non si capacita della sua scarsa collaborazione e decide di rimproverarlo. Mentre Marialaura e Luca, appartati, iniziano la pesca rivolgendosi anche qualche piccolo apprezzamento, Carmen trascina Gennaro esclamando: “Dai cammina!”, invitandolo così ad andare a pesca con lei. L’ironia del modello, però,irrita ancora di più Carmen che, dopo aver ascoltato l’ennesima battuta poco gradita, dice: “Non mi piace Gennà, ti coinvolgo ma te ne esci sempre con queste battute”. Vista la troppa tensione, il modello sdrammatizza e, dirigendosi verso il mare, prende la showgirl per mano e le chiede un affettuoso bacio per farsi perdonare.