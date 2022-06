"Isola dei Famosi", Pamela Petrarolo: "Adesso tiro fuori la Ramba che c'è in me"

La naufraga per sentirsi meno sola ha deciso di adornare tre cocchi con occhi e capelli ribattezzandoli con i nomi delle sue tre figlie. Piena di tanta fantasia, simula anche una telefonata utilizzando un conchiglione e dedica un cocco a forma di cuore al suo compagno: "Questo è il cuore per il mio amore".

Il suo entusiasmo, però, lascia ben presto spazio allo sconforto: dopo essersi bruciata le mani manovrando un tronco rovente, dice ai suoi tre cocchi che oggi si sente stanca, debole e affamata. Ma nonostante queste sensazioni non vuole perdersi d’animo e dopo essersi tinta le guance di nero afferma: "Adesso tiro fuori la Ramba che c’è in me".