"Isola dei famosi 2022", Nick festeggia il compleanno con i muffin e Luca ed Estefania si disperano per la cena...

Lo spirito dell'isola ha poi pensato di fargli avere dei muffin da dividere con alcuni naufraghi a sua scelta. Però il cibo ha portato anche qualche problema: durante la preparazione di una cena, a causa di un piccolo errore di distrazione commesso da Luca ed Estefania , il pentolone si rovescia sul fuoco e parte del riso finisce per disperdersi sulla brace. Di fronte a tale disastro, le accuse non tardano ad arrivare e in men che non si dica Carmen, insieme a Mercedesz, rimprovera i due cuochi e afferma: “Domani cuciniamo noi e punto, non vogliamo nessuno vicino”.

L'aria di festa non basta a spazzare via le solite polemiche. Infatti dopo la canzoncina il cantante ringrazia e si dice felice di poter festeggiare questa ricorrenza in un contesto del tutto insolito, ma speciale. Ma Lory non perde l'occasione si punzecchiare: "Nick è uno bravo a fare tutto, non c’è una cosa che non sa fare, è una persona di fiducia" afferma criticando così chi lo ha giudicato nel corso della precedente giornata. Inoltre la Del Santo ci tiene a sottolineare l'incoerenza di molti naufraghi: "Per merito del tuo compleanno tutti sono tuoi amici".

A evitare discussioni ci pensa la campanella che preannuncia l'arrivo di un nuovo comunicato. Lo Spirito dell'Isola quest'oggi si rivolge a Nick e, per festeggiare il suo compleanno, gli concede ben sei muffin, ma a una condizione: uno dovrà mangiarlo lui, mentre gli altri cinque dovrà regalargli ai cinque Naufraghi prescelti. Dopo una lunga riflessione la scelta del cantante ricade su Carmen, Marco Cucolo, Edoardo, Mercedesz, Marialaura e Lory.

Rimane fuori proprio Estefania che però sembra non portare rancora: "A volte si escludono delle persone che ti stanno a cuore perché sai che ti capiscono comunque e io so che nel tuo cuore tu volevi scegliermi - dice -. Ma poi ti capisco, ci sta anche un po' di strategia per poter arrivare il più avanti possibile".

Gli animi si scaldano invece durante la preparazione della cena. A causa di un piccolo errore di distrazione commesso da

ed, il pentolone si rovescia sul fuoco e parte del riso finisce per disperdersi sulla brace. La reazione dei compagni è immediata e non esattamente improntata alla comprensione., insieme a, rimprovera i due cuochi e afferma: "Domani cuciniamo noi e punto, non vogliamo nessuno vicino".