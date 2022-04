"Isola dei famosi 2022", alta tensione e liti furibonde per il "cocco-gate"

Dall'inizio dell'avventura, complice l'assenza del fuoco, la dieta è stata quasi esclusivamente a base di cocco e la divisione delle razioni finisce con il trasformarsi in una causa di scontro. E'

Jeremias

Blind

Alessandro

Estefania

Roberta

Roger

il primo ad accusare Carmen di non dividere equamente il cocco e di assicurarsi sempre le porzioni più grandi. Lei si difende e scariche le accuse suche, a detta della Di Pietro, avrebbe rubato ben due pezzi di cocco.Tra un'accusa e un'altra la lite si allarga a macchia d'olio e coinvolge quasi tutti:prende le parti di sua madre e la difende dalle critiche di. Interviene ancheche incolpa Alessandro di non rendersi mai utile per il gruppo.

Con una simile atmosfera è inevitabile che quando arriva l'ora di dividere un nuovo cocco le discussioni riprendano.

Jeremias

provoca nuovamente Carmen e le dice che a lei il cocco toccherà per ultima. "Non decidi tu, lei il cocco lo prende quando vuole" interviene Alessandro a difesa di sua madre.