"Isola dei Famosi", Nicolas Vaporidis si rivolge al maschile a Vladimir Luxuria | Lei ribatte: "Porta rispetto"

"Bravo, sì, continua,

bravo, vai, bravo

caro Vladimir

- ha detto Vaporidis -. Ascolta caro Vladimir, abbi rispetto delle mie opinioni. Capisco che questo è il tuo ruolo, ma non mi mettere in questi battibecchi perché non ne ho voglia. Io non sono né regista e nemmeno stratega. Questa è la mia visione".

L’opinionista è andata su tutte le furie. "Intanto dì '

cara Vladimir

rispetto

', così tanto per cominciare e non 'caro Vladi' - ha sottolineato -. Se parliamo di, Nicolas. Ok? E con questo ho chiuso".

Di fronte alle parole di Luxuria, il concorrente non si è mostrato dispiaciuto ma, anzi, ha continuato: "Porta rispetto tu, perché io la tua opinione la rispetto, mentre tu mi dai del regista". L'atteggiamento dell'attore ha scatenato ulteriormente i commenti negativi sui social.

TI POTREBBE INTERESSARE: